Meteo Liguria, ancora instabilità con possibili temporali

Ancora una giornata all’insegna della instabilità in Liguria, con rovesci sparsi anche a carattere temporalesco per effetto della circolazione depressionaria, attiva sul Nord-Ovest Italiano. Condizioni meteo che dovrebbero accompagnarci almeno sino a venerdì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 7 Maggio 2025

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su Imperiese, nuvolosità variabile altrove.

Saranno possibili dei rovesci brevi ma anche a carattere temporalesco tra Genovese e spezzino.

Nel pomeriggio aumento dell’instabilità sull’appennino di ponente e Alpi liguri con possibili fenomeni temporaleschi in spostamento verso le coste adiacenti, mentre avremo schiarite più o meno ampie sulla costa centro-orientale

Venti tesi da sud-ovest su gran parte della costa ligure e marino teso su Appennino centro-occidentale

Mare mosso o molto mosso per onda da Libeccio

Temperature stazionarie

Sulla costa temperature minime tra +11°C/+15°C e massime tra +16°C/+20°C

Nell’interno temperature minime tra +6°C /+11°C e massime tra +12°C/+18°C