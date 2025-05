Sampdoria torna a vincere e convincere, ora l’impegno finale

Genova – Un gol di Meulensteen nel finale di primo tempo cambia le sorti della Sampdoria che vince la partita con la Salernitana (1-0) e resta in corsa per non retrocedere. Un boato quello accolto il gol ieri sera e che ha fatto battere all’impazzata di cuori degli oltre 32mila spettatori che affollavano all’inverosimile gradinate e settori riservati al popolo blucerchiato che ieri sera ha fatto registrare il nuovo record stagionale di presenze.

E si può davvero dire che nell’incontro tra la Samp e la Salernitana il tifo abbia fatto davvero la differenza, annullando quell’atmosfera da funerale che aveva caratterizzato le ore precedenti all’incontro.

Ora la squadra si concentra per l’incontro di martedì sera con la Juve Stabia in Campania che potrebbe davvero mettere la parola fine a settimane di agonia.

Per la Samp la posta in gioco è la salvezza, diretta o forse ai play out – nel campionato di Serie B.