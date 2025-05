Savona, completato il corso regionale per soccorritori acquatici dei Vigili del Fuoco

Si è concluso a Savona, il corso regionale per soccorritori acquatici (SA) dei Vigili del Fuoco della Liguria.

Il corso ha permesso ai partecipanti l’apprendimento di numerose tecniche di soccorso in acqua. Dal recupero vincolato da natante, al tuffo da scogliera, al recupero di persona traumatizzata in acqua e recupero con l’utilizzo di moto d’acqua di pericolante cosciente ed incosciente. Ovviamente con una abbondante base di nuoto sia con pinna che senza. Questa specialità va ad arricchire il soccorso fluviale alluvionale, di cui i sette allievi erano già in possesso.

I corsi vengono organizzati per mantenere sempre al massimo le capacità di intervento dei Vigili del Fuoco nelle complesse e pericolose operazioni di salvataggio di vite umane.