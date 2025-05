Genova, causa un incidente, fugge e si schianta contro auto parcheggiate

Genova – Causa un incidente con feriti ed invece di fermarsi per prestare soccorso fugge per poi schiantarsi contro alcune auto in sosta. Drammatico incidente, ieri notte, intorno alle 23,30 in corso Montegrappa.. Una persona alla guida di un’auto ha travolto, in un urto frontale, due giovani che viaggiavano in scooter ed invece di fermarsi per soccorrerli ed accertarsi delle loro condizioni di salute e allertare i soccorsi, è fuggito tentando di allontanarsi.

L’auto ha percorso poche decine di metri ed è finita contro alcune vetture parcheggiate poc prima dell’incrocio con via Montaldo e qui il conducente è stato bloccato dalle forze dell’ordine accorse sul posto.

Tutto da ricostruire l’incidente e fortunatamente meno gravi del previsto le condizioni dei due giovani sbalzati a terra dallo scooter colpito frontalmente dalla vettura.

Il ragazzo alla guida del mezzo a due ruote ha riportato un trauma facciale e la frattura di una gamba mentre la ragazza che viaggiava dietro di lui ha riportato una lesione addominale.

Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno iniziato subito le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, anche grazie all’acquisizione di diverse riprese video di telecamere presenti in zona ed ha sottoposto agli esami di rito il conducente dell’auto per accertare l’eventuale uso di alcolici o stupefacenti.

In giornata verrà ascoltato dal magistrato che segue il caso di omissione di soccorso.