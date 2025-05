Autostrade, maxi incidente in A12 e traffico completamente in tilt

Genova – Un maxi incidente sull’Autostrada A12, nel tratto compreso tra il casello di Genova Est e lo svincolo con l’A7, ha paralizzato il traffico autostradale sul nodo genovese nelle prime ore della mattinata odierna, mercoledì 14 maggio.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto successo, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che a rimanere coinvolti nell’impatto siano stati almeno cinque veicoli, tra i quali un mezzo pesante. Una dinamica che, per certi versi, ricorda l’incidente avvenuto ieri in A10 tra Bordighera e Ventimiglia che ha causato il grave ferimento di una giovane mamma e di sua figlia.

Fortunatamente, in questo caso non ci sarebbero persone ferite in maniera grave.

Sono pesantissime, invece, ripercussioni sul traffico con code in direzione ponente che hanno raggiunto la lunghezza di circa 9 km e pesanti ripercussioni anche in val Bisagno nella zona limitrofa al casello autostradale di Genova Est.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it