Laigueglia, uomo travolto da un escavatore: grave all’ospedale

Laigueglia (Savona) – Si trova ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova l’uomo di 40 anni che nella mattinata di ieri è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sul lavoro che si è verificato in via Concezione, nel territorio comunale di Laigueglia.

Secondo quanto ricostruito, il ferito si trovava a bordo di un escavatore che, per cause ancora da verificare, si è improvvisamente ribaltato, schiacciando di fatto l’uomo che si è procurato un grave trauma cranico.

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti.

Inizialmente è stato trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, poi è stato trasferito all’ospedale genovese dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

