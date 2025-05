Mission Impossible, all’Odeon di Genova l’anteprima di The Final Reckoning

Genova – Anteprima dell’ultima pellicola della serie Mission Impossible al Cinema Odeon. Torna Ethan Hunt e con lui le missioni impossibili. “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, con Tom Cruise nei panni dell’agente, sarà proiettato in anteprima lunedì 19 maggio 2025 al cinema Odeon (corso Buenos Aires 83 Genova, tel. 010 3628298) nelle tre proiezioni delle ore 16, 19.30 e 21. Il film non è presentato dalla trama, rimasta segreta, ma da una sentenza: “le nostre vite sono il risultato delle scelte che facciamo”.

Presentato al 78° Festival di Cannes, sarà in programmazione dal 22 maggio. Qualche giorno fa, a Londra per ritirare la prestigiosa onorificenza del BFI Fellowship, Tom Cruise si è arrampicato sul tetto a cupola del cinema BFI IMAX, dove è stato avvistato dai passanti i quali si sono chiesti cosa ci facesse l’attore sulla cupola del cinema più grande del mondo e se fosse una scena di un nuovo film. Mistero subito svelato: la promozione dell’ultimo “Mission Impossible” con una delle sue celebri prestazioni da stuntman. Vestito di nero e sorridente, Cruise ha salutato i fan dall’alto.

“Mission: Impossible – The Final Reckoning” è l’ottavo episodio della saga ed è il sequel di “Mission: Impossible – Dead Reckoning” del 2023. Ambientato due mesi dopo gli eventi raccontati nella prima parte, il film segue la super spia Ethan Hunt mentre prosegue la sua missione per distruggere un’intelligenza artificiale onnipotente nota come “l’Entità” prima che cada nelle mani sbagliate. Le spettacolari scene d’azione sono interpretate da Tom Cruise, marchio di fabbrica del franchise, e non sono certo passate inosservate. Sono in molti, fra chi ha potuto vedere il film nelle anteprime mondiali, a lodarne la fattura e le incredibili capacità del divo evergreen che anche stavolta ha interpretato personalmente le sue acrobazie. Al suo fianco un fidato cast che comprende Simon Pegg nel ruolo di Benji Dunn, Ving Rhames in quello di Luther Strickell, Vanessa Kirby nel ruolo di Alanna Mitsopolis, Hayley Atwell nei panni di Grace, Esai Morales nel ruolo del cattivo Gabriel, Shea Wigham nei panni di Jasper Briggs, Greg Tarzan Davis in quelli di Degas e Pom Klementieff nel ruolo dell’assassina Paris.