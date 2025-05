Sampdoria retrocessa in Serie C, tifosi genoani scendono in piazza a festeggiare

Genova – Se il risultato drammatico, sportivamente parlando, ottenuto ieri sera dalla Sampdoria a Castellammare di Stabia getta nello sconforto tutti i tifosi blucerchiati che per la prima volta nello loro storia affronteranno un campionato di Serie C, l’altra sponda di Genova, quella rossoblù, ha già dato il via ai festeggiamenti e agli sfottò.

Dopo il triplice fischio, centinaia di tifosi genoani si sono riversati in strada a festeggiare, soprattutto nella zona di piazza Alimonda. Presenti sul posto le forze dell’ordine, con la viabilità che nella zona ha subito alcune modifiche per qualche ora.

Fortunatamente, non si registrano problematiche di ordine pubblico, anche se l’allerta in città rimane alta dopo gli scontri tra malviventi nelle vesti di tifosi che hanno interessato il capoluogo negli scorsi mesi.

La speranza di tutti è che non si vada oltre a sfottò e prese in giro che da sempre hanno caratterizzato la rivalità calcistica genovese.

