Treni, revocato lo sciopero del 17 maggio: “Si farà il 23”

Liguria – É stato revocato lo sciopero dei treni previsto per sabato 17 maggio, che avrebbe dovuto causare problemi e disagi lungo tutta la linea ferroviaria italiana e, quindi, avrebbe avuto ripercussioni importanti anche in Liguria.

La decisione è arrivata dopo l’appello del Garante che aveva richiesto un rinvio per la concomitanza con l’intronizzazione del neo Papa Leone XIV che farà mettere in viaggio in direzione di Roma decine di migliaia di fedeli provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo.

“Il nostro è un gesto di responsabilità. L’eccezionalità dell’evento ci ha convinti a prendere questa decisione, avremmo rischiato di non riuscire a far comprendere ai cittadini le motivazioni dello sciopero e avremmo rischiato di prestare il fianco alle critiche strumentali. Abbiamo quindi deciso di posticipare la protesta al 23 maggio. Se poi il ministero vorrà dimostrare il nostro stesso senso di responsabilità, siamo pronti ad ascoltare” ha affermato all’Adnkronos Francesco Staccioli, di Usb nazionale trasporti.

