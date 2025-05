Fiamme in un appartamento a Savona

Savona – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito grave nell’incendio divampato questa mattina, all’alba, in un appartamento in via Bruzzone.

Le chiamate di allarme al numero di emergenza 112 hanno fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco intorno alle 5,30 e sul posto sono accorse le squadre che hanno subito accertato che la persona residente nell’appartamento si era messa in salvo e stava bene.

I pompieri sono entrati nell’appartamento ed hanno spento rapidamente le fiamme divampate nella cucina ed hanno fatto uscire il denso fumo nero che si era raccolto negli altri locali.

Le fiamme sono state contenute al solo locale e non si sono estese ad altre stanze ma i danni sono ingenti.

In corso la bonifica e le prime indagini per risalire all’origine delle fiamme.

(Foto di Archivio)