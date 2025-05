Albenga, migliorano le condizioni della 16enne ricoverata per meningite

Pietra Ligure (Savona) – Buone notizie arrivano dall’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove la 16enne ricoverata per un caso di meningite è stata dichiarata fuori pericolo.

La giovane era stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale e si trovava in prognosi riservata dopo il suo approdo al pronto soccorso nella serata di venerdì 9 maggio, quando era giunta all’ospedale con un sospetto caso di meningite che era poi stato confermato a seguito degli accertamenti svolti in seguito.

Oltre ai familiari della 16enne, sono stati sottoposti a terapia antibiotica precauzionale e a stretta osservazione medica gli studenti e gli insegnanti dell’istituto Ruffini che sono stati a contatto con la studentessa.

Dopo l’iniziale grosso spavento, le condizioni della 16enne sono quindi in continuo miglioramento. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni sono previste ulteriori cure che anticiperanno il suo successivo rientro a casa.

