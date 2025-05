Elezioni a Genova, la candidata Anna Orlando e l’invito al Cinema

Genova – Un invito al Cinema, ad assistere ad un film che tratta di tematiche universali. E’ l’idea, decisamente originale, di Anna Orlando, esperta d’Arte, organizzatrice di mostre ed eventi culturali e candidata con Vince Genova nello schieramento che sostiene il candidato sindaco Pietro Piciocchi.

Oltre a parlare di programmi, di idee e di progetti, Orlando ha pensato di invitare i propri sostenitori al Cinema, al Nickeloeon di via della Consolazione, per assistere alla proiezione della pellicola “Selma, la strada per la Libertà” della regista Ava DuVernay che ricorda e descrive le marce da Selma a Montgomery organizzate dal movimento afro-americano che chiedeva libertà e diritti negli Stati Uniti ancora permeati di razzismo.

Un periodo di grande fermento politico in cui emergevano figure cardine della modernità come Marthin Luther King.

L’idea, centrale, della Cultura per far crescere la città non solo sotto il profilo turistico e degli eventi ma anche diretto, dei suoi cittadini.

Certamente una campagna elettorale originale che può essere condivisa da tutti, simpatizzanti politici come dagli avversari.

“La scelta della mia candidatura – spiega Anna Orlando – si fonda sul profondo senso di responsabilità civica. La mia campagna elettorale, oltre ad essere un’esperienza nuova e per certi aspetti davvero gratificante per la quantità di persone con cui si scambiano idee, è mossa da un senso del dovere nei confronti della comunità. Da qui, la consapevolezza che, indipendentemente dalla scelta personale di un candidato, è importante una forte sensibilizzazione rivolta a chi pensa di non andare a votare.

Ho pensato che non conviene dare per scontato che si sappia che il diritto al voto che noi abbiamo, lo dobbiamo a chi in passato si è sacrificato per questo. Più che tante parole e tanti slogan, un film meraviglioso su questo tema poteva essere un modo non banale di ricordarlo”.

L’appuntamento è fissato per domenica 18 maggio, alle 20,45, con entrata libera sino ad esaurimento posti disponibili.

Il film

La città di Selma si trova in Alabama, stato governato, all’epoca dei fatti, dal segregazionista George Wallace.

A seguito di una spedizione punitiva voluta dal governatore in risposta a una marcia non violenta, il giovane Jimmie Lee Jackson viene ucciso a sangue freddo da un poliziotto. Questo avvenimento sconvolge Marthin Luther King, che organizza una marcia di protesta non violenta.

Durante la marcia i neri che vi partecipano vengono sopraffatti dalla polizia, che li sottopone a pestaggi. Questo gesto, mostrato in diretta nazionale, commuove gran parte del paese. Nella seconda marcia si uniscono ai neri alcuni bianchi e spingerà il presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson a scendere in campo per la promozione e tutela dei diritti degli afro-americani negli Stati Uniti del Sud.