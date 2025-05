Genova, domani manifestazione antifascista in centro: previsti disagi al traffico

Genova – Sono previsti disagi al traffico nella giornata di domani nella zona tra il centro della città e il quartiere della Foce a causa della manifestazione organizzata da Genova Antifascista. Il ritrovo è previsto a partire dalle ore 17 presso i giardini di Brignole, con il corteo che muoverà poi in direzione di via Montevideo, dove è presente la sede di Casapound.

La manifestazione è stata organizzata a seguito delle polemiche relative al saluto romano compiuto da diversi manifestanti di estrema destra in occasione del ricordo di Ugo Venturini, militante di destra morto nel 1970.

Per limitare i possibili disagi e le ripercussioni sul traffico, la polizia locale consiglia di utilizzare i seguenti percorsi alternativi:

Via T. Invrea

Via Casaregis

Corso B. Ayres

Piazza Tommaseo

Via Pozzo

Via Dassori

Corso G. Gastaldi

Oppure, si può impiegare l’asse Via Barabino-Galleria Mameli

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it