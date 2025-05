Genova, quattro gattini chiusi in un sacchetto dentro un bidone: salvati dai passanti

Genova – Li hanno sentiti miagolare dentro un bidone della spazzatura, non ci hanno pensato due volte e li hanno cercati, trovandoli poco dopo chiusi e abbandonati in un sacchetto. Sono stati tratti in salvo così quattro gattini, probabilmente nati soltanto da poche ore, che sono stati gettati nel bidone della spazzatura come se fossero dei rifiuti.

É accaduto in via Cervignano nel quartiere genovese di Marassi, a pochi passi dallo stadio Luigi Ferraris.

A salvarli sono stati due passanti e condividere la notizia sui social è stato proprio uno di loro, che ha denunciato l’accaduto con un post pubblicato sul gruppo di quartiere presente su Facebook.

I cuccioli, le cui condizioni sono apparse molto gravi anche perché appena nati, sono stati affidate alle cure veterinarie della Croce Gialla, che è prontamente intervenuta sul posto per prestar loro tutte le cure necessarie.

Al momento non si conosce l’identità del responsabile di questo assurdo gesto, mentre il post e le immagini hanno suscitato tanta rabbia tra gli abitanti della zona e non solo.

