Genova, scattata la chiusura del sottopasso di Borgo Incrociati

Genova – É ufficialmente scattata nella notte la chiusura del sottopasso ciclopedonale situato tra la zona di Brignole e quella di Borgo Incrociati, che rappresenta un punto di passaggio fondamentale per centinaia di residenti e commercianti che lo percorrono con frequenza quasi quotidiana.

La chiusura si rende necessaria per consentire lo svolgimento di alcuni lavori relativi al nuovo Nodo di Genova, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana, e dovrebbe proseguire almeno fino alla fine del 2025.

Da quando pochi giorni fa è stata comunicata l’imminente chiusura, non sono mancate le polemiche che si sono diffuse soprattutto sui social.

Le alternative rimaste, come segnalato dal cartello posizionato all’imbocco del sottopasso, sono due: il sottopasso della stazione e della metropolitana, che rimane però chiuso nelle ore notturne, e il sottopasso di via Canevari. Quest’ultimo è ovviamente aperto 24 ore su 24, ma viene spesso evitato dai pedoni perché scarsamente illuminato e molto inquinato e rumoroso.

