Pietra Ligure, auto bloccata su passaggio a livello, treni fermi

Pietra Ligure (Savona) – Ripreso, sulla linea Genova – Ventimiglia, il traffico ferroviario interrotto questa mattina, intorno alle 8, a causa del tentativo di attraversamento di un passaggio a livello tra Pietra Ligure e Borgio Verezzi da parte di un furgoncino.

Il mezzo ha tentato di attraversare i binari quando le sbarre che regolano il traffico erano già in movimento e la manovra ha fatto scattare l’allarme che blocca automaticamente il traffico sulla linea ferroviaria.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine ed il personale di RFI che ha identificato l’autista del mezzo che verrà multato e rischia di essere denunciato per interruzione del servizio pubblico e di dover risarcire tutti i danni causati alla rete ferroviaria ed ai viaggiatori.

Spostato il mezzo e riaperto il passaggio a livello, i tecnici di RFI hanno dato il via libera alla ripresa della circolazione ed i treni sono ripartiti con gravi ritardi che andranno via via recuperati nel corso della mattinata.

