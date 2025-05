Sampdoria in serie C, scuse della società e ultimatum della Sud

Genova – Un “appuntamento” in via del Piano, non lontano dallo stadio Luigi Ferraris di Marassi per l’incontro tra la tifoseria blucerchiata e i vertici della società e della squadra. L’invito è partito “dalla Sud” e conferma che lo stato di agitazione dei supporter, dopo la delusione della retrocessione in serie C e ben lontano dal rientrare.

In un messaggio, inviato ai vertici della Samp ma anche ad allenatore e squadra, si fissa l’appuntamento per giovedì prossimo, 22 maggio 2025 in via del Piano, il tratto di strada ce costeggia il Bisagno e che viene chiuso ad ogni partita per consentire uno spazio di sfogo alle tifoserie cittadine.

Meno chiaro il motivo della convocazione anche se c’è da scommettere che non sarà l’occasione per abbracci e scambi di complimenti. La situazione è complessa, non solo sotto il profilo sportivo, ed è probabile che i tifosi non intendano accettare le scuse pubbliche presentate qualche ora fa dalla società con un altro “messaggio” destinato ai tifosi.

Non si raffredda l’atmosfera surriscaldata dalla retrocessione in serie C per la Sampdoria di Manfredi e dopo il verdetto del campo, con la Juve Stabia, arrivano le grane legate all’aspetto economico della vicenda e quelle con i tifosi blucerchiati, delusi ed arrabbiati per la situazione e preoccupati per il futuro

In ballo c’è una retrocessione che brucia, un progetto tutto da rifare per risollevare le sorti della Sampdoria e delle spiegazioni da dare a chi, ad ogni incontro, ha sostenuto con fiducia i colori della propria squadra anche quando la situazione si faceva drammatica.

Resta da vedere se gli “invitati” accetteranno la chiamata e se l’appello verrà raccolto a costo di qualche momento di tensione e di comprensibile preoccupazione.

