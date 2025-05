Savona, giovane accoltellata in via Bresciana: indagini in corso

Savona – Proseguono le indagini da parte delle forze dell’ordine che stanno cercando di far luce su quanto accaduto nel pomeriggio di lunedì 12 maggio in via Bresciana a Savona, dove una giovane di 25 anni è stata accoltellata da un estraneo che si sarebbe dileguato poco dopo.

La 25enne, fortunatamente, non è rimasta ferita in maniera grave. Soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto, è stata trasportata in codice giallo, di media gravità, all’ospedale San Paolo di Savona.

Secondo quanto ricostruito, le indagini si sarebbero inizialmente concentrate sull’ipotesi di una rapina. La ragazza, infatti, si stava recando verso casa dopo aver prelevato da uno sportello pochi minuti prima. Gli investigatori non hanno escluso però altre ipotesi.

Per fornire maggiori dettagli sull’accaduto e per aiutare nell’identificazione delle responsabile, potrebbero venire in soccorso degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

