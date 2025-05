Genova, 24enne arrestato a Quinto: in casa aveva 7 etti di hashish e 12mila euro in contanti

Genova – Aveva in casa circa 670 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina e addirittura 12mila euro in contanti che gli inquirenti considerano provenienti dall’attività di spaccio il 24enne che è stato arrestato ieri sera dalla polizia.

La perquisizione domiciliare è avvenuta dopo l’iniziale fermo avvenuto nei pressi dei giardini di Quinto, quando i cani dell’unità cinofila hanno segnalato il giovane che stava cercando di disfarsi di un involucro che si è scoperto contenere della sostanza stupefacente.

A quel punto le forze dell’ordine hanno svolto ulteriori approfondimenti e si sono recati presso l’abitazione del 24enne, rinvenendo un’ingente quantità di droga e soprattutto un gran numero di contanti in vari tagli. Sono state ritrovati anche una lampada UV da serra, un telone e delle condutture per l’aria.

A quel punto il giovane è stato arrestato per spaccio e trasportato in carcere a Marassi.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it