Genova, incidente in Sopraelevata: strada chiusa e traffico in tilt

Genova – Pesanti ripercussioni sul traffico questa mattina, venerdì 16 maggio, lungo la Sopraelevata a causa di un incidente avvenuto intorno alle ore 8 lungo la carreggiata che viaggia in direzione levante.

Nel sinistro stradale sono rimasti coinvolti almeno quattro veicoli, ma fortunatamente solo una persona è rimasta lievemente ferita ed è stata soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto. Illesi gli altri conducenti dei mezzi.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e hanno chiuso momentaneamente la strada per favorire l’intervento dei soccorsi e la rimozione dei veicoli coinvolti. La strada è stata poi riaperta nel giro di qualche decine di minuti.

Oltre che lungo la Sopraelevata, le pesanti ripercussioni sul traffico si sono registrate sia in via Cantore che in prossimità dell’uscita autostradale di Genova Ovest.

