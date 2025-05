Genova, oggi nuovo corteo antifascista, probabili disagi in centro

Genova – Sono previsti nuovi disagi per la viabilità cittadina, questo pomeriggio, a partire dalle 16, per la nuova manifestazione di protesta organizzata da diverse associazioni legate all’antifascismo dopo lo scandalo dei saluti romani in piazza, lo scorso 4 maggio, in occasione della commemorazione dell’omicidio di Ugo Venturini, il militante del MSI ucciso durante un comizio di piazza.

Le associazioni della galassia antifascista protestano per la mancata immediata identificazione dei responsabili e per l’autorizzazione data ad un raduno organizzato da associazioni di estrema destra.

Il movimento antifascista si è dato appuntamento alle 16, nei giardini di Brignole e dovrebbe riunirsi in corteo per muovere verso piazza Alimonda e via Montevideo dove si trova la sede di una associazione vicina a CasaPound.

Difficilmente le forze dell’ordine lasceranno che il corteo raggiunga la sede dell’associazione per evitare possibili scontri e molto probabilmente la zona verrà “blindata” con impiego di uomini e mezzi e con la chiusura preventiva di alcune strade.

La polizia locale avvisa dei possibili disagi e invita a utilizzare percorsi alternativi di via Tommaso Invrea; via Casaregis; corso Buenos Aires; piazza Tommaseo, via Pozzo, via Dassori, corso Gastaldi. In alternativa, si può utilizzare l’asse Barabino – Galleria Mameli”.