Rapallo, fumogeni in città per festeggiare la retrocessione della Samp, 11 giovani denunciati

Rapallo (Genova) – Nel corso della serata di martedì 13 maggio i carabinieri hanno denunciato undici giovani che apparterrebbero alla tifoseria organizzata del Genoa che stavano festeggiando la retrocessione della Sampdoria tra le vie di Rapallo.

Dopo il triplice fischio del match di Castellammare di Stabia, che ha decretato la prima retrocessione in Serie C nella storia del club blucerchiato, gli undici tifosi, tutti molto giovani e di età compresa tra i 19 e i 27 anni, avrebbero acceso e fatto esplodere alcuni fumogeni tra le vie cittadine.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i militari dell’arma, i quali hanno riportato la situazione alla normalità e hanno identificato i giovani.

Nei loro confronti è scattata la denuncia.

