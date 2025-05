Tragedia a Sanremo, uomo precipita dal terzo piano e muore

Sanremo (Imperia) – Una tragedia si è consumata nella notte a Sanremo, dove il corpo di un uomo è stato ritrovato senza vita intorno alle ore 2. É accaduto in corso Cavallotti, nei pressi del piazzale sotto Villa Santa Clotilde.

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un 67enne che si trovava ospite nella stessa struttura.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, e gli agenti della polizia, che si sono messi al lavoro per ricostruire con esattezza quanto accaduto e chiarirne la dinamica.

Al momento non viene esclusa nessuna possibilità, anche se tra le ipotesi più probabili ci sarebbero quelle di un gesto volontario o di una caduta accidentale.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it