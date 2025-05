Genova, investe una una ragazza e fugge, fermato a Nervi

Genova – E’ stato individuato e fermato il conducente dell’auto pirata che questa mattina ha travolto una ragazza davanti al Bar Chicco di Nervi per poi investire alcuni scooter parcheggiati prima di fuggire. La persona non è riuscita ad allontanarsi troppo grazie all’intervento delle forze dell’ordine che si sono messe subito sulle sue tracce dopo le chiamate di emergenza.

L’episodio è avvenuto in via Oberdan intorno alle 9 e l’auto condotta dall’uomo ha perso il controllo per cause ancora da accertare ed ha prima urtato alcuni scooter e poi ha investito una ragazza di 28 anni che era appena uscita dal Bar Chicco.

Fortunatamente le lesioni causate alla ragazza non sono gravi ma l’episodio ha suscitato grande allarme perché l’auto, invece di fermarsi per sincerarsi delle condizioni della ferita, ha proseguito la corsa.

Le chiamate al numero di emergenza 112 hanno fatto scattare i soccorsi del 118 e l’intervento delle forze dell’ordine che hanno individuato l’automobilista poco lontano rispetto al luogo dell’incidente.

La persona è stata fermata e portata negli uffici per essere identificata e denunciata per omissione di soccorso.

La ragazza travolta è stata invece medicata e trasferita in ospedale con il codice giallo di media gravità.

Ora starà alle forze dell’ordine capire le cause dell’incidente e perché l’uomo non si sia fermato una volta causato l’incidente.

