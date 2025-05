Meteo Liguria, aumentano le nuvole e la probabilità di piovaschi

Correnti d’aria più fresca in quota interessano la Liguria portando condizioni di moderata instabilità sulla nostra regione durante il fine settimana. Attesi annuvolamenti e qualche piovasco specie al mattino e nel primo pomeriggio. Le temperature dovrebbero però restare gradevoli.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 17 Maggio 2025

In mattinata probabile concentrazione dei rovesci tra il Genovese di Ponente e il Savonese, dove si potrà sentire qualche colpo di tuono.

Tempo variabile sul resto della regione con fenomeni meno probabili ed ampi spazi soleggiati.

Nel pomeriggio trasferimento degli eventuali rovesci nelle aree interne e sulle Alpi Liguri, migliora lato costa con belle schiarite.

Nel tardo pomeriggio attenuazione delle precipitazioni anche nelle aree interne, con cielo quasi ovunque sereno in serata.

Venti deboli da sud al mattino, moderati nel pomeriggio.

Mare poco mosso, temporaneamente mosso nel pomeriggio.

Temperature pressochè stazionarie o in lieve calo sotto eventuali fenomeni e lungo la fascia costiera

Sulla costa temperature minime tra +13°C/+15°C e massime tra +19°C/+21°C

Nell’interno temperature minime tra +4°C /+10°C e massime tra +17°C/+23°C