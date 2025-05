Alassio, ragazzo accoltellato vicino ad una discoteca, è grave

Albenga (Savona) – Accoltellato alla schiena all’uscita da una discoteca. E’ successo nella notte ad un giovane di 20 anni che si trovava in via Michelangelo, nelle vicinanze di una nota discoteca.

In circostanze ancora tutte da chiarire il ragazzo è stato ferito con un’arma da taglio intorno alle 4,30 della scorsa notte. Ferito ha chiesto aiuto e il personale del locale ha subito allertato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto l’ambulanza e l’automedica del 118 e le forze dell’ordine.

I volontari della Croce Bianca di Alassio hanno soccorso il ragazzo e lo hanno stabilizzato prima del trasferimento in codice rosso, il più grave, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Nel frattempo le forze dell’ordine hanno avviato le prime indagini per ricostruire la dinamica dell’aggressione e gli elementi utili a individuare il responsabile dell’aggressione.

Sono già stati ascoltati diversi testimoni e il personale della discoteca che fornirà le registrazioni video delle telecamere di sorveglianza interna per cercare eventuali elementi utili a ricostruire le circostanze dell’aggressione che potrebbe essere maturata per un precedente diverbio o uno sgarbo avvenuto nel locale.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it