Genova, in autostrada A7 con il monopattino

Genova – Ha percorso in monopattino il tratto di Autostrada tra Bolzaneto e l’uscita di Genova Ovest tra le auto che sfrecciavano e con il rischio costante di un incidente dalla conseguenze facilmente immaginabili. E’ successo questa mattina, sull’autostrada A7 Genova – Milano, in direzione del capoluogo ligure.

Incredulità e stupore per gli automobilisti che questa mattina, intorno alle 8, viaggiavano tra il casello di Bolzaneto e quello di Sampierdarena e che hanno fatto fatica a credere ai propri occhi dopo il curioso incontro.

Moltissime le chiamate ai centralini del numero di emergenza del 112 ma non è dato sapere, al momento, se la persona, un giovane, sia stata raggiunta e fermata dalla polizia stradale o se abbia fatto in tempo a uscire dal tratto autostradale e a “farla franca”.

Resta la perplessità di molti per il fatto che un mezzo simile, in circostanze di evidente pericolo, non venga intercettato immediatamente e adeguatamente sanzionato.

Un pericolo per la persona in monopattino ma anche per i tanti automobilisti costretti a brusche frenate per evitarlo, trovandoselo davanti in curva e in tratti a ridotta visibilità.

(foto Facebook)

notizia in aggiornamento

