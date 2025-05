Meteo Liguria, ancora instabilità con nuvole e isolati piovaschi

La Liguria continua ad essere interessata da correnti umide che portano nuvolosità e precipitazioni sparse. Condizioni meteo che dovrebbero caratterizzare anche l’inizio della prossima settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 18 Maggio 2025

Dopo il progressivo aumento della nuvolosità lungo la fascia costiera della notte, nel corso della mattinata qualche locale piovasco intermittente potrà interessare il centro-levante regionale.

Dalle ore centrali del giorno, trasferimento degli addensamenti più consistenti nelle aree interne, ma con bassa probabilità di precipitazioni associate; altrove alternanza tra sole ed annuvolamenti, prima di un nuovo deciso aumento della nuvolosità in serata sul settore centro-orientale.

Venti al mattino, tra deboli e moderati da Sud/Sud-Est sul centro-levante, deboli a regime variabile altrove. Nella seconda parte della giornata, deboli o moderati dai quadranti meridionali su tutta la regione, possibili rinforzi sui versanti padani.

Mare da poco mosso a mosso, fino a molto mosso al largo in serata.

Temperature minime stazionarie o in leggera diminuzione, massime in lieve aumento.

Sulla costa temperature minime tra +12°C/+16°C e massime tra +19°C/+23°C

Nell’interno temperature minime tra +2°C /+11°C e massime tra +16°C/+22°C