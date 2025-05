Albenga, 22enne accoltellato alla schiena: indagini dei carabinieri

Albenga (Savona) – Proseguono le indagini per far luce su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica nei pressi di via Michelangelo, dove un giovane di 22 anni è stato accoltellato alla schiena.

La vittima dell’aggressione è stata soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto e successivamente trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso, quello di maggiore gravità. Il 22enne è ancora ricoverato all’ospedale, ma fortunatamente non sarebbe più in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i quali hanno dato il via alle indagini. Secondo le primissime informazioni, sembrerebbe che il ragazzo sia stato accerchiato tra tre individui: due di loro l’avrebbero tenuto fermo, mentre il terzo l’avrebbe colpito con un coltello. Rimane comunque da chiarire l’esatta dinamica di quanto successo, così come la causa dell’aggressione: ad oggi non vengono esclude alcune ipotesi.

Inoltre, le indagini proseguiranno con la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e con l’ascolto delle testimonianze dei presenti, tra cui anche la stessa vittima.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it