Autostrade, incidenti in A7 e A12: un ferito e lunghe code

Genova – Oltre all’incidente avvenuto all’alba lungo l’Autostrada A10 che ha reso necessaria la chiusura del casello di Genova Pra’, questa mattina si sono registrati disagi e code sul nodo autostradale genovese anche lungo l’A7 e l’A12.

Il primo sinistro stradale in ordine di tempo è avvenuto nel tratto compreso tra il casello di Rapallo e quello di Recco, in direzione del capoluogo: non si sono registrati feriti, ma lunghe code che hanno raggiunto una lunghezza di circa 4 km.

Come detto, l’altro incidente è avvenuto lungo l’Autostrada A7, in prossimità del casello di Genova Bolzaneto, in direzione Milano. Qui un uomo che si trovava a bordo di un’auto avrebbe perso il controllo del mezzo in maniera autonoma, andando a sbattere ma senza coinvolgere altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i quali hanno prestato le prime cure nei suoi confronti prima di trasportarlo in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale di Villa Scassi. Anche in questo caso, si sono registrate pesante ripercussioni sulla circolazione.

