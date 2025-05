Basilico genovese, all’Acquario un viaggio tra scienza e leggenda

Genova – Un viaggio tra scienza e leggenda per scoprire tutti i segreti del basilico genovese DOP attraverso un percorso che dall’antichità arriverà alle moderne evidenze scientifiche. Un percorso tra storie e leggende in grado di svelarci da dove si sprigiona e da cosa è costituito il gradevole profumo che fa di questa piccola pianta aromatica il fiore all’occhiello della Liguria.

Appuntamento mercoledì 21 maggio, alle ore 17, nell’Auditorium dell’Acquario, con l’associazione Amici dell’Acquario che ospita, come ormai tradizione il Mercoledì Scienza

Relatori dell’incontro: Gianni Bottino, direttore del Consorzio di tutela del Basilico Genovese DOP, e Laura Cornara, docente di Botanica del DISTAV, Università di Genova

Che cosa significa tutelare un prodotto tipico locale tramite il marchio IGP o DOP?

Ce lo dimostra il cammino che ha portato al Basilico Genovese DOP, prodotto d’eccellenza della nostra Regione, conosciuto in tutto il mondo grazie al pesto, il famoso condimento che da esso si ricava.

Nel corso dell’incontro i relatori sveleranno storie e leggende che riguardano il basilico, attraverso un percorso che dall’antichità arriverà alle moderne evidenze scientifiche, in grado di svelarci da dove si sprigiona e da cosa è costituito il gradevole profumo che fa di questa piccola pianta aromatica il fiore all’occhiello della Liguria.

Giovanni Bottino vanta una lunga esperienza lavorativa presso la Federazione Regionale della Coldiretti di Genova e Savona. Nel corso di tale attività, si è occupato in particolare del comparto olivicolo (APOL Liguria) in qualità di Coordinatore tecnico dei progetti UNAPROL e 16.4 PSR Liguria Filiera corta dell’olio e delle olive da mensa, svolgendo anche attività di docenza in diversi Istituti Alberghieri di Liguria e Lombardia. Dal 2006 è stato nominato Direttore Regionale dell’IRPA Liguria (Istituto Regionale di Istruzione Professionale Agricola), gestendo e coordinando numerosi corsi di formazione. Dal 2008 è Direttore del Consorzio di Tutela Basilico Genovese DOP e in tale veste nel 2018 ha diretto il Progetto mis 16.4 Liguria Filiera corta del Basilico e il Progetto PSR 2014-2022 Mis. 10.2 “Old Basil”, finalizzato alla conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali in agricoltura. Ha contribuito già dalle fasi iniziali al riconoscimento della DOP per il Basilico Genovese.

Laura Cornara è professore associato di Botanica presso il DISTAV (Dipartimento Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita) dell’Università di Genova, tiene diversi insegnamenti per i corsi di Laurea in Scienze Biologiche e Scienze Naturali e Ambientali ed è membro del Collegio di Dottorato STAT. Svolge inoltre attività di docenza per il Master in Fitoterapia dell’Università di Siena. È membro di diverse Società scientifiche (S.I.Fit. e S.B.I.) e del Comitato scientifico di Riviste nazionali (Erboristeria domani) e internazionali (eFood, Atlantis Press; Plants, MDPI). Dal 2022 è Accademica Corrispondente nella Classe di Scienze dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere. Le sue recenti ricerche riguardano l’etnobotanica e la caratterizzazione botanica, farmacognostica e fitochimica di piante aromatiche e medicinali e di prodotti tipici del territorio. Ha preso parte a diversi Progetti Nazionali (PRIN) e al Progetto europeo LIFEorchids. È autrice di oltre 120 articoli su riviste internazionali peer-review e di numerosi articoli e libri a carattere sia scientifico che divulgativo

I Mercoledì Scienza si svolgono, come di consueto da 30 anni, ogni mercoledì, alle ore 17, presso l’Auditorium dell’Acquario e sono offerti gratuitamente alla città e a tutte le persone curiose di Scienza, non necessariamente esperti.

L’ingresso è libero

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it; www.amiciacquario.ge.it

È possibile rimanere aggiornati sul profilo FB @amici_dell_acquario_di_genova e sul canale YouTube @amiciacquario2686 su cui si possono rivedere gli incontri passati.