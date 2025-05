Genova, tenta il furto in un supermercato a Sampierdarena e viene arrestato

Genova – La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 24enne di fuori provincia e senza dimora, in esecuzione di ordine di carcerazione, emesso il 12 maggio scorso dal Tribunale di Alessandria. E’ stato denunciato anche per tentato furto aggravato e resistenza a P.U.

Sabato notte le volanti delle forze dell’ordine sono intervenute presso il supermercato “Dpiù” di via Sampierdarena poiché un cittadino dalla propria finestra stava vedendo il giovane che, dopo aver scavalcato la recinzione del parcheggio del discount, stava cercando di forzare la porta sul retro con violenti e ripetuti calci.

All’arrivo sul posto degli agenti, l’uomo si è dato alla fuga abbandonando i suoi intenti criminosi. Fermato dopo un breve inseguimento, ha tentato di divincolarsi sbracciando e scalciando ma è stato condotto in Questura dove è risultato destinatario di un ordine di cattura per i numerosi reati contro il patrimonio commessi ad Alessandria con le stesse modalità, ovvero forzando le vie di accesso di esercizi pubblici chiusi. Il giovane è stato tradotto in custodia cautelare al carcere di Marassi.

