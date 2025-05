La Spezia, mammografie e visite senologiche gratuite in piazza Europa

La Spezia – La prevenzione è importante per mantenersi in salute e Croce Rossa e Comune organizzano per sabato 24 maggio 2025 una giornata con mammografie e visite senologiche gratuite per le donne tra 18 e 44 anni.

La Croce Rossa della Spezia promuove il progetto di prevenzione precoce “Salute in Comune” e dalle ore 9.00 alle 19.00 piazza Europa ospiterà uno screening per la prevenzione del tumore al seno.

Grazie a una clinica mobile attrezzata con ecografo e mammografo ad alta definizione e a uno staff medico di specialisti, verranno offerte visite ed esami diagnostici gratuiti.

Gli esami, rivolti a donne di età compresa tra 18 e 44 anni, consisteranno in visite senologiche, ecografie e mammografie, senza nessun costo a carico di chi si sottoporrà allo screening.

Tramite il QR Code che sarà pubblicizzato a partire da domani anche tramite il sito del Comune, della Croce Rossa della Spezia e i media locali, nonché direttamente tramite il sito internet www.saluteincomune.com, sarà possibile registrarsi al fine di accedere alle prenotazioni sulla base delle disponibilità oraria e della rispondenza con i requisiti richiesti.

La segreteria del Progetto contatterà le donne residenti alla Spezia che si registreranno al fine di individuare la rispondenza con altri requisiti, quali, nel caso della diagnostica mammografica, la necessità che la paziente non abbia effettuato altre mammografie negli ultimi 12 mesi e non sia già in carico al Sistema sanitario nazionale.

“Abbiamo aderito con convinzione al progetto “Salute in Comune”, che rappresenta un’ottima opportunità di prevenzione precoce per le giovani donne del nostro territorio, dove il tumore al seno ha una notevole incidenza – ha spiegato Monica Ludetti dell’Ufficio progettazione CRI – Le cliniche mobili di ultima generazione sono configurate con ecografo, mammografo ad alta definizione con tomografia tridimensionale e stazione di lavoro per la refertazione, effettuata da radiologi e specialisti. Continua l’impegno della Croce Rossa per offrire agli spezzini giornate sanitarie di prevenzione completamente gratuite”.

“L’amministrazione comunale è fortemente impegnata a promuovere la prevenzione e la consapevolezza dei cittadini rispetto ai temi riguardanti la salute e la sicurezza – ha sottolineato l’assessore alle politiche sanitarie Giulio Guerri – Le giornate di screening gratuito fanno parte – insieme agli incontri informativi, alle iniziative di sensibilizzazione e al lavoro che stiamo portando avanti per la cardioprotezione della città – di un’ampia serie di attività che siamo impegnati ad organizzare e sostenere, per dare attuazione a questi obiettivi per noi molto importanti. Abbiamo dato pertanto il patrocinio e il pieno appoggio dell’amministrazione al progetto “Salute in comune” per il quale ringraziamo la Croce Rossa Italiana e il Comitato Progetti Sociali”.

“Ringraziamo la Croce Rossa Italiana e il Comune della Spezia per aver sostenuto un’iniziativa che porta la prevenzione precoce nelle piazze, grazie a cliniche mobili con medici specialisti e tecnologie avanzate – ha aggiunto Samanta Evangelisti del Comitato Progetti Sociali – Un sentito grazie anche alle attività economiche locali, che hanno reso possibile offrire gratuitamente visite ed esami diagnostici a donne non ancora incluse nei programmi di screening pubblico. Questa collaborazione tra pubblico e privato dimostra che, con obiettivi condivisi, si possono ottenere risultati concreti e di grande valore sociale”.

Durante la giornata, Piazza Europa ospiterà anche attività di intrattenimento per i bambini, organizzate dai Giovani della Croce Rossa della Spezia per tenere occupati i più piccoli mentre le mamme saranno impegnate con le visite mediche. I volontari distribuiranno anche materiale promozionale sull’opportunità di donare il cinque per mille alla Croce Rossa nella dichiarazione dei redditi, un piccolo grande gesto che permetterà all’associazione di volontariato di restare in prima linea con altre iniziative simili.