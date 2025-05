Genova, calci e pugni al padre per farsi dare i soldi, nei guai una 40enne

Genova – Un altro episodio di violenza in famiglia. Questa volta è avvenuto nel capoluogo ligure e ha richiesto l’intervento dei carabinieri della stazione di San Teodoro, i quali sono intervenuti per maltrattamenti ed estorsione nei confronti di un uomo, rimasto ferito a seguito dell’aggressione e trasportato all’ospedale.

Nei guai è finita la figlia, una donna di 40 anni con pregiudizi di polizia, la quale è stata deferita per aver cercato di estorcere del denaro al padre e, al suo rifiuto, ad averlo iniziato a colpire con violenza con calci e pugni.

Proprio a seguito delle ferite riportate dopo le botte, i sanitari del 118 sono intervenuti e hanno trasportato l’uomo presto il pronto soccorso di un ospedale cittadino, dove è stato curato e dove gli sono state riscontrate diverse ferite e numerosi giorni di prognosi.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it