Genova, in cura all’Acquario una tartaruga Caretta caretta soccorsa in mare

Genova – Una tartaruga Caretta caretta è stata soccorsa nel pomeriggio di sabato 17 maggio. La tartaruga è un esemplare di 43,5cm di lunghezza, 42 cm di larghezza e del peso 11,7kg.

L’animale è stato trasferito all’Acquario di Genova, sotto il coordinamento di Capitaneria di Porto, ed è stato preso in cura dallo staff medico-scientifico della struttura genovese che l’ha visitata e avviato tutti i controlli del caso.

All’animale, in apparenti buone condizioni di salute, sono stati effettuati gli esami del sangue e dei tamponi di cui si attendono gli esiti per accertarne lo stato effettivo. Dai controlli radiografici e ecografici non risultano corpi estranei.

L’Acquario di Genova interviene sulle tartarughe marine in difficoltà dal 1994 e dal 2009 è referente istituzionale per la Regione Liguria per il recupero delle Caretta caretta (accordo Stato-Regioni). Nel 2017 è stato riconosciuto ufficialmente come centro di recupero e lunga degenza delle tartarughe marine dal Ministero della transizione ecologica.

Si ricorda che chiunque avvisti un esemplare in stato di difficoltà deve allertare immediatamente la Guardia Costiera – chiamando il numero 1530 o il 112 – che a sua volta contatta immediatamente gli esperti dell’Acquario di Genova i quali valutano il caso e la necessità effettiva di intervento e danno indicazioni su come operare.

Nessuno è autorizzato a catturare tartarughe prima di avere il nulla osta dalla Guardia Costiera. Si ricorda che la cattura delle tartarughe è vietata dalla legge.——————————————————————————————————

