Maltempo Liguria, prolungata l’Allerta Gialla. Le info

Liguria – Arpal prolunga l’allerta gialla per temporali sul centro levante (Zone BCE) alle 21:00 di oggi, martedì 20 maggio. Sul ponente (Zone AD) l’allerta gialla chiude alle 18:00 di oggi. Permane sulla regione una bassa probabilità di temporali forti.

La regione è oggi caratterizzata da condizioni meteo di spiccata instabilità con temporali che nelle prime ore della mattina hanno interessato soprattutto il ponente con cumulate puntuali, e successivamente anche il centro

Le precipitazioni potrebbero essere intense e in lento movimento, soprattutto sul settore centrale della Liguria, fino a spostarsi sul levante, dove non si escludono ancora temporali forti fino alla serata..

Mare molto mosso, vento forte da sud est sul centro levante e da nord ovest sul centro ponente.

Parziali miglioramento domani, ma già nel pomeriggio ci sarà la discesa di un nuovo sistema perturbato che ci riguarderà nella giornata di giovedì.

