Maltempo Liguria, temporale e strade allagate a Sanremo e Ventimiglia

Liguria – Una perturbazione sta interessando nella giornata di oggi, martedì 20 maggio, la Liguria con l’Allerta Meteo Gialla per temporali, inizialmente prevista fino alle ore 18, che è stata prolungata fino alle ore 21 su gran parte della regione.

In questi ultimi minuti una delle fasi più intense della perturbazione ha interessato l’estremo ponente ligure, in particolar modo nei comuni di Ventimiglia e Sanremo dove, intorno all’ora di pranzo, si è abbattuto un vero e proprio nubifragio.

Diverse strade si sono rapidamente allagate nel giro di pochi minuti e in alcuni punti sono diventate impraticabili, rendendo di fatto impossibile il transito ad automobilisti e motociclisti che sono rimasti fermi o si sono visti costretti a compiere percorsi alternativi.

Per fortuna, al momento, non si registrano danni o persone rimaste ferite, ma si segnalano pesanti ripercussioni al traffico.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it