Savona, nasconde in casa 4,5 kg di cocaina e una pistola, arrestato titolare di un bar

Savona – Il titolare di un bar situato a Savona, nel quartiere di Villapiana, è stato arrestato dalle forze dell’ordine a seguito di un blitz avvenuto prima presso il proprio esercizio commerciale e successivamente presso tre suoi appartamenti di proprietà, tutti situati nella zona vicino al locale.

Già dai primi accertamenti il giovane si sarebbe dimostrato poco collaborativo, portando gli agenti ad approfondire ulteriormente la situazione e a rinvenire alcune dosi di cocaina chiuse in un barattolo che si trovava in cucina.

A seguito di ciò, i poliziotti hanno svolto le perquisizioni domiciliari presso i tre appartamenti nella disponibilità dell’uomo, dove hanno rinvenuto circa 4,5 chilogrammi di cocaina per un valore commerciale stimato di circa 350mila euro. Inoltre, sempre all’interno di un appartamento è stata rinvenuta una pistola semiautomatica con caricatore e munizioni. L’arma sarebbe stata detenuta illegalmente.

L’uomo è stato tratto in arresto e trasportato al carcere genovese di Marassi.

