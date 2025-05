Elezioni a Genova, al voto le persone con disabilità, ecco tutte le info

Genova – Domenica 25 e lunedì 26 maggio, domenica 8 e lunedì 9 giugno i Cittadini genovesi saranno chiamati al voto in occasione delle elezioni amministrative e dei cinque referendum abrogativi.

In questa occasione il Comune di Genova informa illustrando i presupposti e la documentazione necessaria per poter fruire di un seggio accessibile ed esercitare il diritto di voto assistito o domiciliare.

Assegnazione a seggio accessibile

Il servizio è rivolto a tutti gli elettori che presentano un impedimento fisico-motorio, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili.

Si può ottenere l’assegnazione di un seggio accessibile:

• tramite sito istituzionale del Comune di Genova (CIE, SPID) – https://www.comune.genova.it/servizi/consultazioni-elettorali/assegnazione-seggio-accessibile

• recandosi presso l’Ufficio Elettorale centrale di corso Torino 11 – https://www.comune.genova.it/amministrazione/uffici/ufficio-elettorale o presso gli uffici decentrati;

• inviando una mail o una Pec rispettivamente agli indirizzi elettorale@comune.genova.it o elettoralecomge@postecert.it, allegando apposita documentazione scaricabile https://www.comune.genova.it/servizi/consultazioni-elettorali/assegnazione-seggio-accessibile

In tutti e tre i casi sarà richiesto un documento d’identità valido e apposita certificazione medica che attesti le difficoltà fisiche o motorie dell’elettore, qualora quest’ultimo non abbia superato il 90° anno di età.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l’Ufficio elettorale del Comune di Genova al numero 010-5576829 nei seguenti giorni e fasce orarie: lunedì e mercoledì dalle ore 8.10 alle ore 15.30; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 08.10 alle ore 12.30. Sono previste aperture straordinarie.

Diritto al voto assistito

Il servizio è rivolto a: soggetti ciechi, amputati alle mani o affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità. Mediante l’apposizione della sigla “AVD” l’elettore potrà esercitare il diritto al voto tramite l’assistenza di un accompagnatore.

Cosa fare per poter esercitare il voto assistito: la domanda potrà essere presentata recandosi personalmente o avvalendosi di persona delegata presso l’Ufficio Elettorale centrale di corso Torino 11 esibendo tessera elettorale, documento di identità in corso di validità e certificazione medica rilasciata dalla ASL competente.

La documentazione potrà essere anticipata all’indirizzo mail elettorale@comune.genova.it o all’indirizzo Pec elettoralecomge@postecert.it.

L’utente dovrà in ogni caso recarsi presso l’Ufficio Elettorale centrale per l’apposizione del timbro “AVD” sulla scheda elettorale.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l’Ufficio elettorale del Comune di Genova al numero 010-5576829 nei seguenti giorni e fasce orarie: lunedì e mercoledì dalle ore 8.10 alle ore 15.30; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 08.10 alle ore 12.30.

Sono previste aperture straordinarie.

Richiesta voto domiciliare:

Il servizio è rivolto: agli elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali o che siano intrasportabili, in quanto affetti da gravissime infermità.

Come ottenere il riconoscimento del voto domiciliare: presentando istanza accompagnata da specifico certificato medico rilasciato dall’ASL competente, documento di identità in corso di validità, copia della tessera elettorale dell’interessato.

La suddetta documentazione può essere presentata tramite i servizi online del sito istituzionale del Comune di Genova https://www.comune.genova.it/servizi, oppure inviata all’indirizzo mail elettorale@comune.genova.it o all’indirizzo Pec elettoralecomge@postecert.it o consegnata personalmente recandosi presso l’Ufficio Elettorale di corso Torino 11.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l’Ufficio elettorale del Comune di Genova al numero 010-5576829 nei seguenti giorni e fasce orarie: lunedì e mercoledì dalle ore 8.10 alle ore 15.30; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 08.10 alle ore 12.30. Sono previste aperture straordinarie.

Servizio trasporto ai seggi per persone con difficoltà di deambulazione

Il Comune di Genova, in applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 29, ha attivato un servizio di trasporto gratuito, con automezzi idonei, per gli elettori con difficoltà di deambulazione, prenotabile telefonando al numero specifico attivato la settimana delle consultazioni elettorali con fascia oraria dedicata. Il numero sarà comunicato prossimamente.

Servizio Navetta per alcuni seggi elettorali

Per alcuni seggi ubicati nei Municipi II Centro Ovest, III Bassa Val Bisagno, VII Ponente e VIII Medio Levante sarà inoltre disponibile un servizio specifico di trasporto gratuito con navetta attivo nei giorni delle votazioni.

Link a informazioni e servizi elezioni e referendum 2025

Ulteriori informazioni sui servizi a disposizione delle persone con disabilità e dei loro accompagnatori al link https://smart.comune.genova.it/contenuti/informazioni-persone-con-disabilit%C3%A0

La sezione del sito istituzionale del Comune di Genova dedicata alle elezioni amministrative ed ai referendum abrogativi – https://smart.comune.genova.it/elezioni2025