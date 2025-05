Gaza, pacifisti genovesi chiedono che si parli del genocidio

Genova – “Quello che il Governo di Israele sta facendo a Gaza deve essere chiamato con il suo nome: un genocidio”. Lo chiedono i Pacifisti genovesi che, sotto diverse sigle ed associazioni, da oltre vent’anni protestano ogni mercoledì, in piazza De Ferrari, contro Guerre e massacri e per chiedere la Pace nel Mondo.

Oggi hanno rivolto un appello accorato soprattutto ai Media e ai Giornalisti affinché venga usato il termine “genocidio” per definire quello che l’esercito israeliano sta commettendo in Palestina, uccidendo innocenti e bambini per “eliminare” gli appartenenti ad una organizzazione terroristica ma che non può essere confusa o sovrapposta con la popolazione inerme e che non può essere combattuta distruggendo città bombardando ospedali e sterminando una popolazione inerme.

Nei prossimi giorni verrà anche chiesto ai genovesi di partecipare ad uno sciopero della fame a staffetta per protestare contro il silenzio con cui viene affrontata la questione internazionale di Gaza.