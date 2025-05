Genova, incidente sulla Sopraelevata, motociclista sfonda vetro di auto

Genova – Grave incidente sulla strada Sopraelevata dove un motociclista ha sfondato il lunotto dell’auto che lo precedeva in un grave incidente stradale che provoca code e rallentamenti.

Intorno alle 18:00 un uomo di 32 anni a bordo di uno scooter ha urtato violentemente la vettura che lo precedeva ed ha letteralmente sfondato con il casco il lunotto posteriore della vettura. Sotto choc il bambino che viaggiava sull’auto e che è stato investito da una pioggia di vetri.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Bianca Genovese, in arrivo dal distaccamento Carignano e l’automedica Golf 1.

L’incidente è avvenuto in Sopraelevata direzione ponente, all’altezza dell’ex Mercato del pesce.

Lo scooterista ha riportato una brutta ferita al braccio destro e altre lacerazioni al sinistro, con copiosa perdita ematica.

È stato ospedalizzato in codice giallo (di media gravità) al Pronto soccorso del Villa Scassi, accompagnato anche dall’automedica.

Sul posto la Polizia locale per i rilievi, inevitabili i disagi al traffico con lunghe code già a partire dalla Foce.