Maltempo in Liguria, notte di lavoro per i vigili del fuoco nel Savonese

Savona – Sono proseguiti per tutta la notte gli interventi dei vigili del fuoco e delle squadre della protezione civile per cercare di ridurre i danni causati ieri pomeriggio dai violenti nubifragi che hanno causato allagamenti, frane e l’esondazione di alcuni corsi d’acqua.

Nella zona di Finale Ligure e di Calice la situazione più delicata con decine di segnalazioni di scantinati allagati, strade invase da fango e detriti e ancora da frane e smottamenti che ancora si muovono per il terreno intriso d’acqua.

Ripulite nella notte le strade del finalese, anche grazie ai volontari che hanno lavorato senza sosta per sgomberare il fango con pale e scope.

Tra Finale e Calice Ligure è esondato in alcuni punti anche il torrente Pora causando diversi danni e trascinando via alcune auto, fortunatamente ferme e senza passeggeri a bordo ma sono diversi i torrenti che hanno raggiunto e superato il livello di guardia, trascinando via ogni cosa al loro passaggio.

Frane segnalate nell’entroterra e in mattinata proseguiranno i sopralluoghi nei piccoli centri dove ci sarebbero problemi ad alcune strade minori.

Intanto Arpal comunica che in un’ora circa di precipitazioni sono caduti 93.6 mm a Calice, 88mm al Colle del Melogno, 51.8mm a Castelvecchio di Rocca Barbena.

Per la giornata di oggi, mercoledì 21 maggio 2025, Arpal prevede:

in mattinata tempo soleggiato disturbato da isolati addensamenti cumuliformi in rapido sviluppo sui rilievi regionali associati a possibile rovesci pomeridiani deboli, al più moderati, in possibile locale sconfinamento costiero.

Aumento delle nubi in serata in particolare sul Centro della regione, dove non si escludono deboli piogge sparse.

Temperature minime in diminuzione, massime in aumento.

Umidità su valori medio-alti.

Venti inizialmente deboli variabili con brezze costiere, tendenti a divenire deboli o moderati meridionali dal pomeriggio

Mare generalmente mosso, localmente poco mosso in serata sull’estremo Ponente.

Per domani, giovedì 22 maggio è atteso il passaggio di una nuova perturbazione porta sulla nostra regione un aumento dell’instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale anche moderato a partire dalla prima mattina.

Miglioramento atteso da metà pomeriggio a partire da Ponente.

Temperature minime in aumento, massime in debole diminuzione.

Umidità su valori alti. Venti meridionali tra moderati e forti, anche rafficati, in prevalenza da Sud-Ovest fino a pomeriggio.

Segue decisa rotazione dai quadranti settentrionali con intensità tra moderata e forte.

Mare in aumento per onda da Sud-Ovest fino a molto mosso ovunque dal pomeriggio, localmente agitato sullo spezzino in serata.

