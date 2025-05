Nel weekend l’8a edizione di ‘Pietra Ligure in fiore’, tutte le informazioni

Pietra Ligure (Savona) – Questo weekend Pietra Ligure è pronta a vivere la sua 8a edizione dell’evento ‘Pietra Ligure in Fiore’. Di seguito tutte le informazioni:

“Un programma ricco di emozioni – si legge sul sito di VisitPietraLigure – per un evento internazionale. ‘Pietra Ligure in fiore’, Rassegna Internazionale delle Infiorate Artistiche, nata nel 2004 e giunta alla sua ottava edizione, è divenuta la manifestazione dedicata all’arte dei tappeti floreali più importante del panorama europeo: Austria, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lettonia, Lituania, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna e Ungheria saranno gli ospiti internazionali dell’edizione che si afferma come un punto di riferimento a livello internazionale tra gli eventi dedicati a questa straordinaria forma artistica. L’edizione 2025 di “Pietra Ligure in fiore” sarà avvolta da un’atmosfera magica e sofisticata, grazie ad un programma ricco di appuntamenti ed una serata indimenticabile, “La Notte dell’Infiorata” dove l’arte regalerà magia, tra musica, tradizione e tecnologia.

Pietra Ligure torna a fiorire con la sua storica Infiorata, uno degli appuntamenti più attesi della Riviera! Il centro storico si trasformerà in un meraviglioso tappeto di petali, colori e creatività, con opere floreali realizzate da maestri infioratori provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Sabato 24 maggio

Durante la giornata, il pubblico potrà assistere alla creazione dei tappeti floreali, passeggiare tra le vie del centro e scoprire i segreti di questa antica arte.

Evento da non perdere – Sabato 24 maggio, ore 21:00

“La Notte dell’Infiorata – Big SHOW” – Spettacolo serale tra fiori e luci

Una serata speciale in cui l’atmosfera si accende di magia:

-I tappeti floreali prenderanno vita sotto un suggestivo gioco di luci

-Musica dal vivo

-Apertura straordinaria di botteghe e locali del centro.

Un’occasione unica per vivere l’Infiorata sotto una luce completamente diversa, tra arte, emozione e profumi.

Domenica 25 maggio

Esposizione completa dei tappeti floreali, con la sfilata in mattinata alle ore 11 della sfilata della Filarmonica Guido Moretti per concludersi alle ore 17 con il concerto della BRG Orchestra”.

