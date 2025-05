Autostrade, incidente all’uscita di Genova Est, macchina ribaltata

Genova – Un incidente piuttosto rocambolesco, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze fisiche per le persone coinvolte, è avvenuto nel pomeriggio di ieri all’uscita del casello di Genova Est.

Secondo quanto ricostruito, un conducente alla guida di un mezzo non sarebbe riuscito a frenare l’auto per un presunto guasto e, secondo quanto confermato dal diretto interessato, piuttosto che tamponare le auto in coda al casello, ha preferito dirigersi verso lo spartitraffico. L’impatto è stato molto violento e la macchina ha subito pesanti danni e si è ribaltata su un fianco.

Nonostante questo, l’uomo è riuscito ad uscire dall’abitacolo in maniera autonoma, anche prima dell’arrivo sul posto dei vigili del fuoco e dei sanitari de 118. Il guidatore è rimasto illeso e avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale, mentre i pompieri si sono messi al lavoro per rimuovere il veicolo e rimettere in sicurezza l’area.

