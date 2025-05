Caos treni in Liguria, un albero cade sulla ferrovia a Sori

Genova – La caduta di un albero sulla linea ferroviaria Genova – La Spezia sta causando pesanti ritardi e disagi nella circolazione dei treni. L’incidente è avvenuto nel tratto tra Nervi e Recco e ha causato, di fatto, l’interruzione del traffico ferroviario da e per La Spezia e Pisa.

Secondo quanto comunicato da RFI, durante le attività programmate per la potatura di alberi adiacenti alla ferrovia a cura di un soggetto privato confinante, si è verificata la caduta accidentale di un grosso pino sulla sede ferroviaria sottostante provocando danni alla linea elettrica.

I tecnici di RFI sono prontamente intervenuti e sono attualmente impegnati nella rimozione dell’ingombrante albero e nella riparazione dei danni subiti.

È in corso la riprogrammazione della circolazione ferroviaria con rimodulazione di orario e cancellazioni, assicurando collegamenti essenziali tra Genova e il Levante.

I lavori proseguono e pertanto i treni ad Alta Velocità, gli Intercity e Regionali possono registrare ritardi.

Nell’emergenza in atto i convogli del servizio Regionale possono subire limitazioni di percorso o addirittura cancellazioni.

