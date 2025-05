Genova, anziano colpito con un bastone in una RSA, aperta indagine

Genova – E’ stata aperta un’indagine, da parte della Asl 3 e delle forze dell’ordine, sulla drammatica denuncia di un pensionato ultra-ottantenne, ospite della Rsa Castelletto che ha raccontato di essere stato colpito con un bastone da un operatore sanitario della struttura.

L’episodio sarebbe avvenuto nella notte tra sabato e domenica e rivelato ai familiari della vittima appena scoperto e i responsabili della struttura avrebbero già sospeso cautelativamente la persona “sospettata” in attesa degli sviluppi delle indagini.

La vittima delle presunte violenze è stata ricoverata all’ospedale Galliera e i referti dei medici del Pronto Soccorso potrebbero fornire elementi utili a chiarire l’episodio. Nelle prossime ore verranno ascoltati, in qualità di possibili testimoni, i parenti dell’anziano e altri operatori della struttura per accertare se l’episodio sia avvenuto, in che modalità e se vi siano state altri abusi da parte della persona sospettata.

A seguito degli elementi raccolti il magistrato che segue il caso prenderà i provvedimenti necessari.

Palpabile e comprensibile l’apprensione dei familiari degli altri ospiti della struttura che attendono gli sviluppi delle indagini.

Da tempo c’è chi chiede che le strutture che ospitano persone “fragili” debbano essere dotate per legge di servizi di video sorveglianza interna in modo da poter verificare facilmente, ovviamente da parte delle forze dell’ordine ed in caso di denuncia, quanto avvenuto. Purtroppo, quello delle violenze denunciate all’interno delle strutture di accoglienza e supporto, è un fenomeno in crescita in tutta Italia.

