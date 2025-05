Genova, controlli a Sampierdarena e nel centro storico: 4 arresti e 3 denunce

Genova – Nell’ambito delle operazioni volte al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico, che ha portato all’identificazione di 50 persone, i carabinieri hanno arrestato un 18enne, sorpreso in Piazza della Commenda mentre cedeva una dose di crack a un altro individuo, che veniva a sua volta segnalato alla prefettura locale quale assuntore. L’uomo veniva trovato in possesso di denaro considerato proveniente dall’attività illecita ed è stato sottoposto ad un esame auxologico per accertarne la maggiore età poiché affermava falsamente di essere minorenne.

Un 27enne e un 33enne sono stati denunciati perché trovati in possesso di 15 grammi di crack e hashish.

Un 55enne e un 40enne, già sottoposti alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali per reati contro il patrimonio, sono stati individuati ed arrestati su provvedimento del Tribunale di Genova in seguito alle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte. I due sono stati tradotti presso la casa circondariale di Marassi.

Un 28enne è stato rintracciato ed arrestato in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla locale Corte d’Appello, dovendo espiare 9 mesi di detenzione per reati contro il patrimonio.

Un cittadino 23enne è stato denunciato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver sottratto della merce all’interno di un esercizio commerciale nella zona di Sampierdarena, ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato da un addetto alla sicurezza. All’arrivo dei militari, opponeva continua resistenza al controllo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it