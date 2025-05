Sestri Ponente, ha riaperto la storica osteria del Monte Gazzo

Genova – Ha ripreso con successo l’attività della storica osteria del Monte Gazzo, sulle alture di Sestri Ponente e la nuova gestione, affidata alla cooperativa Emmaus, aggiunge un significato sociale all’attività di ristorazione che da decenni si svolge accanto al celebre santuario del ponente genovese.

L’osteria del Monte Gazzo ha riaperto già dall’inizio di maggio e in questo periodo ha già confermato – qualcuno dice superato – la fama dei piatti proposti, secondo la tradizione genovese. Le famiglie sono tornate ad occupare i tavoli che per troppo tempo erano rimasti vuoti dopo la chiusura della vecchia gestione.

Il fatto che a gestire la struttura sia la grande famiglia Emmaus, che si occupa dell’inclusione di persone con fragilità, poi, aggiunge un ulteriore valore alla scelta di un pranzo al Santuario, uno dei più amati e conosciuti del ponente genovese, dedicato a Nostra Signora della Misericordia, sorto a fine Seicento a seguito del disastro della Peste.

In attesa della bella stagione la cooperativa che gestisce l’Osteria del Monte Gazzo prevede l’apertura del locale dal mercoledì sera a domenica.

Il servizio di ristorazione è invece aperto tutto il giorno nel giorni di feste e weekend

(Foto di Archivio)