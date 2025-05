Albisola, giovane colpita con un pugno per strada

Albisola Superiore (Savona) – Migliorano, all’ospedale San Paolo di Savona, le condizioni della giovane che ieri pomeriggio è stata aggredita per strada, sulla passeggiata Montale da una persona che l’ha colpita con un pugno al viso.

La giovane è caduta a terra sanguinante mentre l’aggressore è fuggito facendo perdere le proprie tracce mentre alcune persone prestavano soccorso alla ferita.

L’episodio è avvenuto intorno alle 17 e dalle prime indagini sembra che, a colpire la giovane, sia stato un ex o comunque una persona conosciuta che ora risponderà dell’aggressione.

Grazie alle chiamate al numero di emergenza 112, la persona ferita è stata soccorsa dall’ambulanza della Croce d’Oro di Albissola Marina e trasferita in codice giallo, di media gravità, in ospedale.

Le forze dell’ordine stanno cercando l’aggressore.