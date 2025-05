Genova, sirena di una nave lancia allarme ma era un guasto

Genova – Decine di chiamate preoccupate ai centralini delle forze dell’ordine, ieri sera, intorno alle 23, per i ripetuti messaggi di allarme lanciati da una sirena di emergenza di una nave presente nel Porto o nelle immediate vicinanze. Subito sono scattati i controlli ma, fortunatamente, nessuna delle unità presenti nella zona ha confermato la presenza di una emergenza a bordo e così, in attesa di accertamenti ulteriori, l’episodio è stato registrato come probabile guasto a bordo.

A preoccupare i tanti genovesi che hanno udito il segnale di allarme della sirena, il ripetersi codificato del “messaggio”, un suono lungo e sette brevi che, nelle comunicazioni del mare significa “allarme generale” a bordo della nave e precede, per gravità, solo quello di abbandono nave che viene dato personalmente dal capitano.

Chi ha esperienza di mare o ha anche solo partecipato ad una esercitazione a bordo di una nave da crociera ha riconosciuto il segnale e si è comprensibilmente preoccupato.

Le chiamate ai centralini delle forze dell’ordine hanno fatto scattare le ricerche e le verifiche ma, alla fine, sembra che si sia trattato “solo” di un falso allarme, probabilmente per un guasto.